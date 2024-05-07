Часть стран ЕС решила принять участие в «инаугурации» путина, среди них – Франция, — СМИ

20 стран-членов Евросоюза будут бойкотировать так называемую «инаугурацию» путина, но остальные семь государств пришлют своих представителей.

20 стран-членов Евросоюза будут бойкотировать так называемую «инаугурацию» путина, однако 7 других стран ЕС якобы планируют принять участие в событии, направив своих представителей. Об этом стало известно агентству Reuters.

Европейский дипломат на условиях анонимности сообщил агентство, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать «инаугурацию» путина, но остальные семь государств пришлют своих представителей.

Дипломатический источник в Париже отдельно уточнил агентству, что «Франция будет представлена своим послом в рф». Франция ранее осуждала репрессивные условия, в которых состоялись выборы, а также организацию выборов на оккупированных рф украинских территориях, которые Париж считает нарушением международного права и Устава ООН.

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель был против участия блока в мероприятии. Об этом заявил спикер Петер Стано в Брюсселе.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что не будет участвовать в «инаугурации».

Страны Балтии, у которых пока нет своих представителей в москве, категорически исключили посещение указанного мероприятия.

«Мы считаем, что изоляция россии, особенно ее преступного лидера, должна быть продолжена. Для Литвы неприемлемо участие в инаугурации путина. Нашим приоритетом остается поддержка Украины и ее народа, борющегося с российской агрессией», – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Ранее Украина призвала мир не признавать легитимность президентства путина.

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