$300 тысяч за содействие в продаже земли: будут судить экс-депутата Тернопольского райсовета

Бывшему депутату Тернопольского районного совета грозит от 8 до 12 лет заключения.

Бывший депутат Тернопольского районного совета и заместитель руководителя одной из ОТГ Тернопольской области должен предстать перед судом в связи с обвинением в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 300 тысяч долларов США. Об этом сообщили в НАБУ.

По данным следствия, возникали судебные споры между владельцем одного из аграрных предприятий Тернопольской области и местной ОТГ относительно права собственности на земельные участки. Во время этих процессов аграрий предложил заплатить взятку в размере 20 тысяч долларов судье Хозяйственного суда Тернопольской области и 300 тысяч долларов заместителю руководителя ОТГ.

Депутат также требовал 300 тысяч долларов как можно скорее. Однако покупатель отказался от этого предложения и обратился в НАБУ. Обвиняемые по этому делу получили подозрение в ноябре 2023 года.

По квалификации действий обвиняемых, бывший депутат Тернопольского районного совета может быть наказан согласно ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а адвокат - согласно ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины. Руководитель аграрного предприятия также может быть наказан согласно ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до вынесения приговора суда, который доказывает его вину законным способом.

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