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$300 тисяч за сприяння у продажі землі: судитимуть ексдепутата Тернопільської райради

21:55, 6 травня 2024
Колишньому депутату Тернопільської районної ради загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.
$300 тисяч за сприяння у продажі землі: судитимуть ексдепутата Тернопільської райради
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Колишній депутат Тернопільської районної ради та заступник керівника однієї з ОТГ Тернопільської області повинен з’явитися перед судом у зв’язку з обвинуваченням у вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 300 тисяч доларів США. Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, виникали судові суперечки між власником одного з аграрних підприємств Тернопільської області та місцевою ОТГ щодо права власності на земельні ділянки. Під час цих процесів аграрій запропонував сплатити хабар у розмірі 20 тисяч доларів судді Господарського суду Тернопільської області та 300 тисяч доларів заступнику керівника ОТГ.

Депутат також вимагав 300 тисяч доларів якомога швидше. Однак покупець відмовився від цієї пропозиції та звернувся до НАБУ. Обвинувачені у цій справі отримали підозру у листопаді 2023 року.

За кваліфікацією дій обвинувачених, колишній депутат Тернопільської районної ради може бути покараний згідно з ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, а адвокат — згідно з ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 КК України. Керівник аграрного підприємства також може бути покараний згідно з ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинною до винесення вироку суду, який доводить її вину в законний спосіб.

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