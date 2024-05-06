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Україна закликала світ не визнавати легітимність президентства путіна

19:31, 6 травня 2024
У МЗС України не бачать підстав визнавати результати виборів в рф та закликає ігнорувати інавгурацію путіна.
Україна закликала світ не визнавати легітимність президентства путіна
Джерело фото: Politeka.net
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Міністерство закордонних справ України закликало не визнавати володимира путіна демократично обраним і легітимним президентом росії, підкреслюючи, що немає підстав для визнання результатів «російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора». Про це стверджується у заяві МЗС України.

«7 травня в росії відбудеться церемонія введення на посаду володимира путіна. У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила рф на державу-агресора, а панівний режим – на диктатуру», – йдеться в повідомленні МЗС.

Міністерство також наголошує, що вибори в рф порушили ряд міжнародних норм та принципів міжнародного права, зокрема, Статут ООН та Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Заява також вказує на незаконну організацію виборчого процесу на тимчасово окупованих територіях України та інших діях, спрямованих на легітимізацію російської агресії.

Дипломати наголошують на неправомірності та недемократичності так званих «виборів» на окупованих територіях України, а також на тому, що резолюції ПАРЄ та Європарламенту підтверджують цей факт. МЗС закликає міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських «псевдовиборів» і легітимності володимира путіна, а також продовжувати підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

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