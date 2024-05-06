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Украина призвала мир не признавать легитимность президентства путина

19:31, 6 мая 2024
В МИД Украины не видят оснований признавать результаты выборов в рф и призывает игнорировать инаугурацию путина.
Украина призвала мир не признавать легитимность президентства путина
Источник фото: Politeka.net
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Министерство иностранных дел Украины призвало не признавать владимира путина демократически избранным и легитимным президентом россии, подчеркивая, что нет оснований для признания результатов «российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора». Об этом утверждается в заявлении МИД Украины.

«7 мая в россии состоится церемония введения в должность владимира путина. Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил рф в государство-агрессора, а господствующий режим - в диктатуру", - говорится в сообщении МИД.

Министерство также отмечает, что выборы в рф нарушили ряд международных норм и принципов международного права, в частности, Устав ООН и Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Заявление также указывает на незаконную организацию избирательного процесса на временно оккупированных территориях Украины и других действиях, направленных на легитимизацию российской агрессии.

Дипломаты отмечают неправомерность и недемократичность так называемых «выборов» на оккупированных территориях Украины, а также то, что резолюции ПАСЕ и Европарламента подтверждают этот факт. МИД призывает международные организации и общественность не признавать результаты российских «псевдовыборов» и легитимности владимира путина, а также продолжать поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

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