Польша продлила абонплату терминалов Starlink для Украины

Польша предоставила Украине более 20 тысяч терминалов Starlink.

Источник фото: Тelegram / Михаил Федоров

Польская сторона продлевает абонентскую плату за терминалы Starlink для Украины, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров после встречи с вице-премьер-министром и министром цифровизации Республики Польша Кшиштофом Гавковским.

«Польша - наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом. Сегодня договорились, что Польша продолжит абонплату этих терминалов. Благодарен коллегам за это решение", - отметил Федоров.

Среди других ключевых результатов встречи были:

- подписание меморандума о сотрудничестве между министерствами для совместного внедрения проектов по цифровизации, развития IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления;

- обсуждение поддержки дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, расположенного на территории Польши для обеспечения безопасности важных данных.

За два года российской агрессии против Украины правительство Польши передало Украине 44 пакета военной помощи, общая сумма которой составляет почти 9 млрд долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.