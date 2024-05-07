$8000 взятки за выделение земель для ведения бизнеса: в Хмельницкой области разоблачили чиновника

Чиновник требовал от предпринимателя взятку за решение вопроса о предоставлении во временное пользование двух земельных участков.

В Хмельницкой области правоохранители задержали и сообщили о подозрении начальнику отдела одной из территориальных общин региона во время получения неправомерной выгоды. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Чиновник требовал от предпринимателя взятку за решение вопроса о предоставлении во временное пользование двух земельных участков. В дальнейшем на арендованной земле лицо планировало разместить два МАФа для ведения бизнеса.

Чиновника задержали 2 мая после получения 7 000 долларов неправомерной выгоды. Ранее фигурант получил еще 1000 долларов.

На месте задержания полицейские изъяли средства, переданные как неправомерная выгода, мобильный телефон, техническую документацию на размещение МАФов и т.д.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Запорожье будут судить должностных лиц Госпотребслужбы - брали деньги с фермеров за регистрацию техники.

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