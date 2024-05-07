Практика судов
  1. В Украине

$8000 взятки за выделение земель для ведения бизнеса: в Хмельницкой области разоблачили чиновника

08:13, 7 мая 2024
Чиновник требовал от предпринимателя взятку за решение вопроса о предоставлении во временное пользование двух земельных участков.
$8000 взятки за выделение земель для ведения бизнеса: в Хмельницкой области разоблачили чиновника
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области правоохранители задержали и сообщили о подозрении начальнику отдела одной из территориальных общин региона во время получения неправомерной выгоды. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Чиновник требовал от предпринимателя взятку за решение вопроса о предоставлении во временное пользование двух земельных участков. В дальнейшем на арендованной земле лицо планировало разместить два МАФа для ведения бизнеса.

Чиновника задержали 2 мая после получения 7 000 долларов неправомерной выгоды. Ранее фигурант получил еще 1000 долларов.

На месте задержания полицейские изъяли средства, переданные как неправомерная выгода, мобильный телефон, техническую документацию на размещение МАФов и т.д.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Запорожье будут судить должностных лиц Госпотребслужбы - брали деньги с фермеров за регистрацию техники. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как и что происходит на самом деле с конкурсами в апелляционные суды и в Высший антикоррупционный суд: рассказывают члены ВККС

В ВККС рассказали «Судебно-юридической газете», чего ожидать от ВККС в ближайшие месяцы и как Комиссия готовится к конкурсным процедурам.

В ГК внесут изменения по защите права собственности добросовестного приобретателя и презумпции правомерности распоряжения имуществом органами власти

В частности, в ГК предлагается презюмировать, что действия органа государственной власти или местного самоуправления по распоряжению имуществом правомерны и первый приобретатель этого имущества не обязан совершать каких-либо действий по проверке соблюдения таким органом процедур.

Судебное рассмотрение уголовных дел в случае замены судьи будут продолжать, а не начинать сначала

Верховная Рада готовится принять за основу изменения в УПК, по которым рассмотрение уголовного производства будут продолжать, а не начинать сначала в случае замены судьи – в ГНЭУ отметили нарушение принципа неизменности состава суда.

У Польши больше нет проблем с давлением на судей и игнорированием норм права ЕС – Еврокомиссия решила снять ограничения

В феврале Европейская комиссия решила разблокировать для Польши доступ к 137 млрд евро, которые были заблокированы из-за проблем с судебной системой, а 6 мая вообще предложила снять все ограничения.

Кабмин внес изменения в порядок, условия и критерии установления инвалидности

Правительство внесло изменения в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду