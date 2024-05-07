В ГК внесут изменения по защите права собственности добросовестного приобретателя и презумпции правомерности распоряжения имуществом органами власти

В частности, в ГК предлагается презюмировать, что действия органа государственной власти или местного самоуправления по распоряжению имуществом правомерны и первый приобретатель этого имущества не обязан совершать каких-либо действий по проверке соблюдения таким органом процедур.

Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» зарегистрировали проект изменений в Гражданский кодекс Украины относительно защиты прав собственности добросовестного приобретателя 11233, которым предлагается определить случаи, когда имущество не может быть истребовано от добросовестного приобретателя, а также защиты права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения.

Так, в статье 388 ГК, регулирующей право собственника на истребование имущества от добросовестного приобретателя, предлагается установить следующее.

Если имущество по возмездному договору приобретено у физического и/или юридического лица частного права, не имеющего права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), или по возмездной или безвозмездной сделке получено от органа государственной власти или местного самоуправления, собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя только в том случае, если имущество:

1) было утеряно собственником или лицом, которому он передал имущество во владение;

2) было похищено у собственника или лица, которому он передал имущество во владение;

3) выбыло из владения собственника или лица, которому он передал имущество во владение, не по их воле другим путем.

Имущество не может быть истребовано от добросовестного приобретателя, если:

1) оно было продано в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

2) оно было продано такому приобретателю на электронном аукционе в порядке, установленном для приватизации государственного и коммунального имущества;

3) с даты проведения регистрации права собственности первого приобретателя на государственное или коммунальное недвижимое имущество, независимо от вида такого имущества, прошло более 5 лет.

4) с даты передачи первому приобретателю в собственность государственного или коммунального движимого или недвижимого имущества, в отношении которого на момент такой передачи действующим законодательством не предусматривалась государственная регистрация сделки или регистрация права собственности, прошло более 5 лет.

Смена собственника имущества (первого и последующих приобретателей), указанного в пунктах 3, 4 этой части, не изменяет порядка исчисления и течения предельного срока для истребования такого имущества.

Действия органа государственной власти или местного самоуправления по распоряжению имуществом презюмируются как правомерные и первый приобретатель (добросовестный приобретатель) не обязан совершать каких-либо действий по проверке соблюдения таким органом процедур по согласованию или одобрению сделок другими органами государственной власти или местного самоуправления.

Любое имущество подлежит возврату в государственную или коммунальную собственность исключительно по правилам, установленным настоящей статьей.

Если имущество было приобретено безвозмездно у физического лица или юридического лица частного права, не имевшего права его отчуждать, владелец вправе истребовать его от добросовестного приобретателя во всех случаях.

В статье 391 ГК, регулирующей защиту права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения, предлагается предусмотреть, что если органом государственной власти или местного самоуправления, независимо от того, имел ли такой орган соответствующие полномочия, совершались какие-либо действия, направленные на его отчуждение, в результате которых фактическим владельцем (собственником) такого имущества стало физическое и/или юридическое лицо частного права, споры по владению и/или распоряжению, и/или пользование таким имуществом соответствующим органом государственной власти или местного самоуправления разрешаются в порядке предусмотренном статьями 387, 388 ГК.

В случае если физическое или юридическое лицо частного права в результате действий органа государственной власти или местного самоуправления, независимо от того, имел ли такой орган соответствующие полномочия, получило в фактическое пользование (собственность) имущество, которое в соответствии с законом не может находиться в его собственности, споры относительно владения и/или распоряжения и/или пользования таким имуществом соответствующим органом государственной власти или местного самоуправления разрешаются в порядке, предусмотренном статьями 387, 388 ГК с учетом особенностей, предусмотренных соответствующим нормативно-правовым актом.

Предлагается, что эти положения применимы к возникшим гражданским отношениям, начиная с 1 декабря 1991 года.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.