До ЦК внесуть зміни щодо захисту права власності добросовісного набувача і презумпції правомірності розпорядження майном органами влади

Зокрема, у ЦК пропонується презюмувати, що дії органу державної влади або місцевого самоврядування щодо розпорядження майном є правомірними та перший набувач цього майна не зобов’язаний вчиняти будь-яких дій щодо перевірки дотримання таким органом процедур.

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу» зареєстрували проект змін до Цивільного кодексу України щодо захисту прав власності добросовісного набувача 11233, яким пропонується визначити випадки, коли майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, а також захисту права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння.

Так, у статті 388 ЦК, яка регулює право власника на витребування майна від добросовісного набувача, пропонується встановити наступне.

Якщо майно за відплатним договором придбане в фізичної та/або юридичної особи приватного права, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), або за відплатним чи безоплатним правочином отримано від органу державної влади чи місцевого самоврядування, власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно:

1) було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;

2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;

3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

Майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо:

1) воно було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень;

2) воно було продане такому набувачеві на електронному аукціоні у порядку, встановленому для приватизації державного та комунального майна;

3) з дати проведення реєстрації права власності першого набувача на державне або комунально нерухоме майно, незалежно від виду такого майна, минуло більше 5 років.

4) з дати передачі першому набувачеві у власність державного або комунального рухомого або нерухомого майна, щодо якого на момент такої передачі чинним законодавством не передбачалась державна реєстрація правочину або реєстрація права власності, минуло більше 5 років.

Зміна власника майна (першого та подальших набувачів), зазначеного в пунктах 3, 4 цієї частини, не змінює порядку обчислення та перебігу граничного строку для витребування такого майна.

Дії органу державної влади або місцевого самоврядування щодо розпорядження майном презюмуються як правомірні та перший набувач (добросовісний набувач) не зобов’язаний вчиняти будь-яких дій щодо перевірки дотримання таким органом процедур щодо погодження або схвалення правочинів іншими органами державної влади або місцевого самоврядування.

Будь-яке майно підлягає поверненню у державну або комунальну власність виключно за правилами, встановленими цією статтею.

Якщо майно було набуте безвідплатно у фізичної особи або юридичної особи приватного права, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача у всіх випадках.

У статті 391 ЦК, яка регулює захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння, пропонується передбачити, що якщо органом державної влади або місцевого самоврядування, незалежно від того, чи мав такий орган відповідні повноваження, вчинялись будь-які дії, направлені на його відчуження, в результаті яких фактичним володільцем (власником) такого майна стала фізична та/або юридична особа приватного права, спори щодо володіння та/або розпорядження, та/або користування таким майном відповідним органом державної влади або місцевого самоврядування вирішуються в порядку передбаченому статями 387, 388 ЦК.

У разі якщо фізична або юридична особа приватного права в результаті дій органу державної влади або місцевого самоврядування, незалежно від того, чи мав такий орган відповідні повноваження, отримала у фактичне користування (власність) майно, яке відповідно до закону не може перебувати у її власності, спори щодо володіння та/або розпорядження, та/або користування таким майном відповідним органом державної влади або місцевого самоврядування вирішуються в порядку, передбаченому статтею 387, 388 ЦК з урахуванням особливостей, передбачених відповідним нормативно-правовим актом.

Пропонується, що ці положення застосовується до цивільних відносин, що виникли, починаючи з 1 грудня 1991 року.

Автор: Наталя Мамченко

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