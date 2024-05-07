$8000 хабаря за виділення земель для ведення бізнесу: на Хмельниччині викрили посадовця

Посадовець вимагав від підприємця хабар за розв'язання питання щодо надання в тимчасове користування двох земельних ділянок.

На Хмельниччині правоохоронці затримали та повідомили про підозру начальнику відділу однієї з територіальних громад регіону під час отримання неправомірної вигоди. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Посадовець вимагав від підприємця хабар за розв'язання питання щодо надання в тимчасове користування двох земельних ділянок. Надалі на орендованій землі особа планувала розмістити два МАФи для ведення бізнесу.

Посадовця затримали 2 травня після отримання 7 000 доларів неправомірної вигоди. Раніше фігурант отримав ще 1 000 доларів.

На місці затримання поліцейські вилучили кошти, які були передані як неправомірна вигода, мобільний телефон, технічну документацію на розміщення МАФів тощо.

Підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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