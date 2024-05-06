Польща продовжила абонплату терміналів Starlink для України

Польська сторона продовжує абонентську плату за термінали Starlink для України, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров після зустрічі з віцепрем'єр-міністром та міністром цифровізації Республіки Польща Кшиштофом Гавковським.
«Польща — наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення», – зазначив Федоров.
Серед інших ключових результатів зустрічі були:
За два роки російської агресії проти України уряд Польщі передав Україні 44 пакети військової допомоги, загальна сума якої становить майже 9 млрд доларів.
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