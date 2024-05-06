Польща продовжила абонплату терміналів Starlink для України

Польща надала України понад 20 тисяч терміналів Starlink.

Джерело фото: Telegram / Михайло Федоров

Польська сторона продовжує абонентську плату за термінали Starlink для України, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров після зустрічі з віцепрем'єр-міністром та міністром цифровізації Республіки Польща Кшиштофом Гавковським.

«Польща — наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення», – зазначив Федоров.

Серед інших ключових результатів зустрічі були:

підписання меморандуму про співпрацю між міністерствами для спільного впровадження проєктів з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування;

обговорення підтримки дата-центру для Державної податкової служби України, розташованого на території Польщі для забезпечення безпеки важливих даних.

За два роки російської агресії проти України уряд Польщі передав Україні 44 пакети військової допомоги, загальна сума якої становить майже 9 млрд доларів.

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