7 мая: какой сегодня праздник и главные события

7 мая отмечается День осведомленности о ментальном здоровье детей.

Во вторник, 7 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В частности, 7 мая отмечают Международный день планетариев, Всемирный день борьбы с астмой, Всемирный день сирот СПИДа, День осведомленности о раке мочевого пузыря, День осведомленности о ментальном здоровье детей, День распространения информации о детской депрессии.

Также Ивано-Франковск отмечает День города. Именно в этот день 1662 городу было предоставлено Магдебургское право.

Церковный праздник

Церковные праздники на Пасхальной неделе по православному календарю отмечаются как Светлая Седмица. Каждый день после Воскресения Господня праздничен. Светлый вторник – день, связанный с празднованием Дня Иверской Иконы Божией Матери. Праздник введен в честь обретения образа на горе Афон в XI веке.

Календарь важных событий за 7 мая:

1937 – Германия и Италия объявили о создании военного союза, известного как "Ось Рим-Берлин";

1941 – Оркестр Глена Миллера записал одну из самых популярных своих мелодий Chattanooga Choo Choo;

1945- В 2 часа. 41 мин в Реймсе, в штаб-квартире генерала Дуайта Эйзенхауэра был подписан акт о безусловной капитуляции Германии;

1946 - В Токио основана компания "Токио цусин коге" ("Токийская компания телесвязи"), впоследствии - "Sony";

1954 – Правительства США, Франции и Великобритании отказались принять СССР в члены НАТО;

1956 - Министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он не уверен в его вреде;

1995 – Национальный банк Украины выпустил монету стоимостью 200 тысяч рублей;

1996 – На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент";

1999 – Впервые со времени раскола в христианстве (1054) Папа Римский посетил православную страну (Румынию);

2008 – В 11.00 в Черном море произошло землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр был у острова Змеиный. Слабые толчки ощущались в Одессе;

2016 – В Полтаве открыли первый в мире совершенный памятник гетману Ивану Мазепе.

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