Глава Офиса Президента Андрей Ермак надеется финализировать безопасное соглашение с США уже в мае

Андрей Ермак провел четвертый раунд переговоров с США по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Фото: president.gov.ua

В Офисе Президента Украины надеются согласовать финальный текст двустороннего соглашения о безопасности с США уже в мае.

Как сообщает Офис Президента, в рамках подготовки к заключению соглашения руководитель ОП Андрей Ермак провел четвёртый раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки.

«Благодарен переговорным командам за уже проведенную работу – ощутимый прогресс в согласовании текста документа. Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения о безопасности уже в этом месяце», – подчеркнул Андрей Ермак.

Стороны обсудили наиболее принципиальные положения соглашения, формулировку ряда вопросов и определили дату следующего раунда переговоров.

Ранее мы писали, что Украина и США готовятся подписать соглашение о безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.