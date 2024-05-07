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Глава Офиса Президента Андрей Ермак надеется финализировать безопасное соглашение с США уже в мае

08:19, 7 мая 2024
Андрей Ермак провел четвертый раунд переговоров с США по заключению двустороннего соглашения о безопасности.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак надеется финализировать безопасное соглашение с США уже в мае
Фото: president.gov.ua
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В Офисе Президента Украины надеются согласовать финальный текст двустороннего соглашения о безопасности с США уже в мае.

Как сообщает Офис Президента, в рамках подготовки к заключению соглашения руководитель ОП Андрей Ермак провел четвёртый раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки.

«Благодарен переговорным командам за уже проведенную работу – ощутимый прогресс в согласовании текста документа. Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения о безопасности уже в этом месяце», – подчеркнул Андрей Ермак.

Стороны обсудили наиболее принципиальные положения соглашения, формулировку ряда вопросов и определили дату следующего раунда переговоров.

Ранее мы писали, что Украина и США готовятся подписать соглашение о безопасности.

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