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Для військовослужбовців існує шість видів доплат: у Міноборони назвали суми та умови

09:57, 7 травня 2024
Які доплати можуть отримати військовослужбовці та їхні сім'ї.
Для військовослужбовців існує шість видів доплат: у Міноборони назвали суми та умови
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Для українських військовослужбовців існує шість видів доплат. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в інтерв'ю «Укрінформу».

Перший вид — виплата додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень для військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях, або перебувають безпосередньо в районах ведення російської агресії.

«Також така виплата зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень, травм, контузій пов’язаних із захистом Батьківщини», - наголосила вона.

Другий – це додаткова винагорода у розмірі 50 000 гривень. Вона виплачується тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

«При цьому це можливо поза районами ведення бойових дій, якщо такий пункт здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань підрозділу першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно. Перелік таких органів військового управління затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил України або начальником Генерального штабу Збройних Сил України», - підкреслила Калмикова.

Третій – це виплати у розмірі 30 тисяч. На період дії воєнного стану ця винагорода виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами.

У Міноборони уточнили, що це стосується:

  • військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил);
  • з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;
  • зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

Четвертий вид — це 70 тисяч. Цю винагороди ввели нещодавно. П'ятий вид – від 15 тис. грн до 30 тис. грн інструкторам у навчальних військових частинах. І шостий вид – 2350 грн – курсантам військових вишів.

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