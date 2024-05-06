У Чернігові пролунав вибух у банку, фото

Після вибуху розпочалася пожежа, внаслідок чого пошкоджена будівля банку.

Фото: поліція

У Чернігові 6 квітня у приміщенні банку стався вибух, після чого почалася пожежа. Про це повідомляє пресслужба поліції.

На місці події працювали рятувальники ДСНС, вибухотехніки та поліцейські. Від вибуху пошкодження отримала будівля. Люди, на щастя, не постраждали.

Про причини поки невідомо, розпочато розслідування за статею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху.

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