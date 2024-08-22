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Вийшла безкоштовна веб-версія нейромережі Midjourney: що слід знати

17:43, 22 серпня 2024
Користувачам доступна безкоштовна генерація 25 картинок.
Вийшла безкоштовна веб-версія нейромережі Midjourney: що слід знати
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Розробники популярної нейромережі Midjourney запустили браузерну версію, яка доступна всім бажаючих, і навіть безкоштовно, хоч з обмеженнями. 

Після реєстрації користувачам надається безкоштовний доступ до 25 запитів на генерацію зображень. Після цього зображення можна відредагувати та зберегти на пристрій. Далі доведеться оформляти платну підписку або створювати новий акаунт.

Раніше функції генерації та редагування зображень Midjourney були доступні лише на сервері Discord у вигляді команд чат-боту. З запуском сайту нейромережа отримала більш зручний і зрозумілий інтерфейс користувача. 

Як створювати картинки в браузері через Midjourney:

  • Зайдіть на сайт Midjourney і авторизуйтеся;
  • Натисніть "Create" у лівому верхньому кутку;
  • Введіть текстовий запит у рядку зверху, бажано англійською мовою, і натисніть Enter;
  • Дочекайтеся генерації. Там же можна редагувати вже створені нейромережею зображення.

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