На Рівненщині чоловік познайомився з 15-річною дівчиною через Інтернет та зґвалтував її на першому побаченні

35-річному чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

У Рівненській області до 12 років ув’язнення загрожує 35-річному чоловікові за зґвалтування неповнолітньої. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 15-річна дівчина познайомилася в інтернеті з «хлопцем». Під час першої ж зустрічі новий знайомий, який виявився 35-річним чоловіком, вивіз дівчину на авто у безлюдне місце та зґвалтував.

До правоохоронців звернулась мати дівчинки. Кривдника оперативно затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Крім того, під час обшуків у нього знайшли 25 відео «дорослого кіно» за участю дітей.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, своєї вини чоловік не визнає.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

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