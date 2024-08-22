УЗ запускає потяг Інтерсіті+ між Києвом та Одесою на постійній основі – як курсуватиме

Квитки будуть в продажі в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

В Укрзалізниці заявили, що подумали та зважили всі «за» та «проти», оцінили попит і вирішили, що потягу Інтерсіті+ між Києвом та Одесою на постійній основі – бути.

Тож, з 6 вересня поїзд №763/764 вирушатиме з Києва по середах, пʼятницях та неділях по обіді та прибуватиме до Одеси ввечері, якраз до початку комендантської години.

В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме з 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках вранці та прибуватиме до столиці по обіді.

Квитки будуть в продажі в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

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