УЗ запускает поезд Интерсити+ между Киевом и Одессой на постоянной основе – как будет курсировать

Билеты будут в продаже в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

В Укрзализныце заявили, что подумали и взвесили все «за» и «против», оценили спрос и решили, что поезду Интерсити+ между Киевом и Одессой на постоянной основе – быть.

Так что, с 6 сентября поезд №763/764 будет отправляться из Киева по средам, пятницам и воскресеньям после обеда и прибывать в Одессу вечером, как раз до начала комендантского часа.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам утром и прибывать в столицу после обеда.

Билеты будут в продаже в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

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