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Женщина просила взыскать с ПФУ в ее пользу 228 858 гривен недополученной при жизни пенсии мужчины: что решил суд

16:48, 22 августа 2024
Истица отметила, что при жизни муж эти деньги не получил, поэтому после его смерти открылось наследство на недополученную пенсию и она – единственный наследник.
Женщина просила взыскать с ПФУ в ее пользу 228 858 гривен недополученной при жизни пенсии мужчины: что решил суд
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Жена пенсионера подала иск в Главное управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области: просила суд взыскать с него в пользу 228 858 гривен недополученной при жизни пенсии мужчины в порядке наследования. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По ее словам, такую ​​сумму мужчине насчитали по решениям судов в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

За жизнь он эти деньги не получил. После его смерти открылось наследство на недополученную пенсию и она – жена – единственный наследник. Однако на обращение по выплате ГУ Пенсионного фонда в области сообщило, что задолженность будет выплачена при условии соответствующего финансирования и изменения взыскателя по судебному решению на его наследника.

Хмельницкий горрайонный суд, рассматривавший дело по иску женщины, удовлетворил ее требования – взыскал с ГУ Пенсионного фонда в Хмельницкой области в ее пользу недополученную пенсию в порядке наследования после смерти мужчины в сумме 228 858 гривен. Исходил из того, что перешедшие по наследству суммы пенсии передаются наследникам в полном объеме, без каких-либо временных ограничений.

Пенсионный фонд не согласился с таким решением. В апелляционной жалобе он просил его отменить и отказать в иске. Указал, что для получения средств, начисленных на исполнение судебных решений, следует обратиться в суд с заявлением о замене взыскателя надлежащим правопреемником, к тому же считает, что в деле нет доказательств того, что жена – единственная наследница пенсионера.

По мнению апелляционного суда, поскольку при жизни пенсионеру не была выплачена начисленная пенсия в сумме 228 858 грн, а Пенсионный фонд после истечения 6 месяцев после открытия наследства отказался выплатить унаследованные средства его единственной наследнице по закону - жене, принявшей наследство обстоятельств, суд первой инстанции принял законное решение о взыскании задолженности.

Коллегия судей ХАС, в частности, отметила: в материалах дела нет данных, что при жизни пенсионера было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению решений судов, расчеты же свидетельствуют, что Фонд сам осуществил перерасчет несоблюденной при жизни наследодателем пенсии, однако не выплатил ее в связи. связи с отсутствующим финансированием.

К тому же, по правовому заключению Верховного Суда процессуальный вопрос о замене стороны в исполнительном производстве в такой категории споров, в случае отказа органа пенсионного фонда во внесудебном порядке (добровольно) осуществить выплату суммы недоплаченной пенсии, не может быть решен с использованием института процессуального правопреемства или замены стороны исполнительного производства, отметила коллегия судей.

Апелляционный суд отклонил и другие доводы апелляционной жалобы Пенсионного фонда и оставил решение местного суда без изменений.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/4444/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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