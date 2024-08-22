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В Киеве будут судить мужчину, который продавал автоматы за 50 тысяч гривен и отправлял их по почте

16:30, 22 августа 2024
Заказы клиентам злоумышленник отправлял по почте, используя для отправки посылок вымышленные имена и фамилии.
В Киеве будут судить мужчину, который продавал автоматы за 50 тысяч гривен и отправлял их по почте
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В Киеве будут судить уроженца Херсона, который продавал автоматы за 50 000 гривен и отправлял их по почте. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении уроженца города Херсона по факту незаконного ношения, хранения, приобретения, сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 263 УК Украины).

Установлено, что 38-летний мужчина покупал оружие на специализированном сайте, а впоследствии сбывал его по более высокой цене через интернет, избегая личных встреч с покупателями. Заказ клиентам он отправлял по почте, используя для отправки посылок вымышленные имена и фамилии.

Правоохранители зафиксировали продажу автоматов АК-74, АКС-74, АКМ и пистолета «ПМ». В частности, за автомат продавец получал от 45 до 50 тыс. грн.

Во время обыска в доме, где проживает обвиняемый, изъяли автомат АКС-74У, гранату Ф-1, пистолет ПМ, пистолет ТТ, более 350 шт. патронов.

Кроме того, в рамках данного уголовного производства установлены лица, незаконно покупавшие у мужчины оружие.

За незаконное хранение и продажу оружия санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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