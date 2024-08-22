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У Києві судитимуть чоловіка, який продавав автомати за 50 тисяч гривень та надсилав їх поштою

16:30, 22 серпня 2024
Замовлення клієнтам зловмисник відправляв поштою, використовуючи для відправлення посилок вигадані імена та прізвища.
У Києві судитимуть чоловіка, який продавав автомати за 50 тисяч гривень та надсилав їх поштою
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У Києві судитимуть уродженця Херсонщини, який продавав автомати за 50 000 гривень та надсилав їх поштою. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно уродженця міста Херсон за фактом незаконного носіння, зберігання, придбання, збуту вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 263 КК України).

Встановлено, що 38-річний чоловік купував зброю на спеціалізованому сайті, а згодом збував її за вищою ціною через інтернет, уникаючи особистих зустрічей з покупцями. Замовлення клієнтам він відправляв поштою, використовуючи для відправлення посилок вигадані імена та прізвища.

Правоохоронцями зафіксовано продаж автоматів АК-74, АКС-74, АКМ та  пістолета «ПМ». Зокрема, за автомат продавець отримував від 45 тис. до 50 тис. грн.

Під час обшуку в будинку, де мешкає обвинувачений,  вилучили: автомат АКС-74У, гранату Ф-1, пістолет ПМ, пістолет ТТ, понад 350 шт. набоїв.    

Крім того, в межах даного кримінального провадження встановлені особи, які незаконно купували у чоловіка зброю.

За незаконне зберігання та продаж зброї санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років. 

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