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Міноборони затвердило Концепцію військово-патріотичного виховання: що вона передбачає

14:28, 22 серпня 2024
У Міноборони зазначили, що це перший крок у створенні сучасної системи мотивації військовослужбовців та потенційних рекрутів.
Міноборони затвердило Концепцію військово-патріотичного виховання: що вона передбачає
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Міністерство оборони впровадило нову концепцію військово-патріотичного виховання, яка має на меті підвищення мотивації у військових і потенційних рекрутів.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зазначила, що затвердження концепції - це лише перший крок у створення сучасної та ефективної системи військово-патріотичного виховання. На її базі планують створити низку нормативних документів, в тому числі і відповідну стратегію.

Вона додала, що військово-патріотичне виховання має суттєво вплинути на мотивацію військовослужбовців та тих, хто розглядає можливість долучитися до війська.

"Окрім того, реалізація концепції допоможе створити відповідну соціально-культурну інфраструктуру. Ми не маємо використовувати застарілі підходи. Навпаки, наш орієнтир - прогресивний досвід і створення дійсно робочої системи військово-патріотичного виховання", - наголосила Калмикова.

У Міноборони зазначили, що Міністерство відповідає за організацію програм військово-патріотичного виховання та здійснює контроль за їх виконанням органами військового управління. Водночас військово-патріотичне виховання особового складу ЗСУ здійснює Генштаб.

"На нього покладається планування та організація занять з національно-патріотичної підготовки та заходів військово-патріотичного виховання, а також залучення особового складу до їх проведення, в тому числі з метою підвищення престижу військової служби", - пояснили у відомстві. 

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