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Минобороны утвердило Концепцию военно-патриотического воспитания: что она предполагает

14:28, 22 августа 2024
В Минобороны отметили, что это первый шаг в создании современной системы мотивации военнослужащих и потенциальных рекрутов.
Минобороны утвердило Концепцию военно-патриотического воспитания: что она предполагает
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Министерство обороны внедрило новую концепцию военно-патриотического воспитания, направленную на повышение мотивации у военных и потенциальных рекрутов.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова отметила, что утверждение концепции – это лишь первый шаг в создании современной и эффективной системы военно-патриотического воспитания. На ее базе планируется создать ряд нормативных документов, в том числе и соответствующую стратегию.

Она добавила, что военно-патриотическое воспитание должно существенно повлиять на мотивацию военнослужащих и тех, кто рассматривает возможность вступить в армию.

"Кроме того, реализация концепции поможет создать соответствующую социально-культурную инфраструктуру. Мы не должны использовать устаревшие подходы. Напротив, наш ориентир – прогрессивный опыт и создание действительно рабочей системы военно-патриотического воспитания", – подчеркнула Калмыкова.

В Минобороны отметили, что Министерство отвечает за организацию программ военно-патриотического воспитания и осуществляет контроль за их выполнением органами военного управления. В то же время военно-патриотическое воспитание личного состава ВСУ осуществляет Генштаб.

"На него возлагается планирование и организация занятий по национально-патриотической подготовке и мерам военно-патриотического воспитания, а также привлечение личного состава к их проведению, в том числе с целью повышения престижа военной службы", - пояснили в ведомстве.

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