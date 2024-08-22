Конкурс в апелляционные суды: утвержден тип практического задания и обнародован список дел, использованных для создания модельных заданий

При разработке модельных судебных решений для квалификационного экзамена использовались 196 судебных дел.

Высшая квалификационная комиссия судей 21 августа 2024 года утвердила тип практического задания для проведения квалификационного экзамена в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей в судах апелляционной инстанции.

Также ВККС обнародовала номера судебных дел, которые использовались при разработке модельных решений для конкурса. Все дела имеют решения как судов первой и апелляционной инстанции, так и кассационной инстанции.

Всего в списке ВККС – 196 судебных дел по различной судебной специализации (47 – по административной специализации, 49 – по хозяйственной специализации, 49 – по уголовной специализации и 51 – по гражданской специализации).

Со списком дел можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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