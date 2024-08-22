Конкурс в апеляційні суди: затверджено тип практичного завдання та оприлюднено список справ, які були використані для створення модельних справ

При розроблені модельних судових рішень для кваліфікаційного іспиту використовувалися 196 судових справ.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 21 серпня 2024 року затвердила тип практичного завдання для проведення кваліфікаційного іспиту у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів судів апеляційної інстанції.

Також ВККС оприлюднила номери судових справ, що використовувалися при розробленні модельних судових рішень для конкурсу. Всі справи мають рішення як судів першої та апеляційної інстанції, так і касаційної інстанції.

Всього у списку ВККС – 196 судових справ з різної судової спеціалізації (47 - з адміністративної спеціалізації, 49 – з господарської спеціалізації, 49 – з кримінальної спеціалізації та 51 – з цивільної спеціалізації).

Зі списком справ можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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