Жінка просила стягнути з ПФУ на її користь 228 858 гривень недоотриманої за життя пенсії чоловіка: що вирішив суд

Позивачка зазначила, що за життя чоловік ці гроші не отримав, тому після його смерті відкрилася спадщина на недоотриману пенсію і вона – єдиний спадкоємець.

Дружина пенсіонера подала позов до Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області: просила суд стягнути з нього на її користь 228 858 гривень недоотриманої за життя пенсії чоловіка у порядку спадкування. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

За її словами, таку суму чоловікові нарахували за рішеннями судів відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

За життя він ці гроші не отримав. Після його смерті відкрилася спадщина на недоотриману пенсію і вона – дружина – єдиний спадкоємець. Проте на звернення щодо виплати ГУ Пенсійного фонду в області повідомило, що заборгованість буде виплачена за умови відповідного фінансування та зміни стягувача за судовим рішенням на його спадкоємця.

Хмельницький міськрайонний суд, який розглядав справу за позовом жінки, задовольнив її вимоги – стягнув з ГУ Пенсійного фонду в Хмельницькій області на її користь недоотриману пенсію у порядку спадкування після смерті чоловіка в сумі 228 858 гривень. Виходив з того, що суми пенсії, які перейшли у спадщину, передаються спадкоємцям у повному обсязі, без будь-яких часових обмежень.

Пенсійний фонд не погодився з таким рішенням. В апеляційній скарзі просив його скасувати та відмовити у позові. Указав, що для отримання коштів, нарахованих на виконання судових рішень, слід звернутися до суду із заявою про заміну стягувача належним правонаступником, до того ж уважає, у справі немає доказів того, що дружина – єдина спадкоємиця пенсіонера.

На думку апеляційного суду, позаяк за життя пенсіонерові не було виплачено нараховану пенсію в сумі 228 858 грн, а Пенсійний фонд після спливу 6 місяців після відкриття спадщини відмовився виплатити успадковані кошти його єдиній спадкоємиці за законом – дружині, яка прийняла спадщину, то за встановлених обставин суд першої інстанції ухвалив законне рішення про стягнення заборгованості.

Колегія суддів ХАС, зокрема, зазначила: у матеріалах справи немає даних, що за життя пенсіонера було відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішень судів, натомість розрахунки свідчать, що Фонд сам здійснив перерахунок недотриманої за життя спадкодавцем пенсії, однак не виплатив її у зв`язку з відсутнім фінансуванням.

До того ж за правовим висновком Верховного Суду процесуальне питання про заміну сторони у виконавчому провадженні в такій категорії спорів, у випадку відмови органу пенсійного фонду у позасудовому порядку (добровільно) здійснити виплату суми недоплаченої пенсії, не може бути вирішено з використанням інституту процесуального правонаступництва або заміни сторони виконавчого провадження, зауважила колегія суддів.

Апеляційний суд відхилив й інші доводи апеляційної скарги Пенсійного фонду та залишив рішення місцевого суду без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/4444/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.