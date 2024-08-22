Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Жінка просила стягнути з ПФУ на її користь 228 858 гривень недоотриманої за життя пенсії чоловіка: що вирішив суд

16:48, 22 серпня 2024
Позивачка зазначила, що за життя чоловік ці гроші не отримав, тому після його смерті відкрилася спадщина на недоотриману пенсію і вона – єдиний спадкоємець.
Жінка просила стягнути з ПФУ на її користь 228 858 гривень недоотриманої за життя пенсії чоловіка: що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дружина пенсіонера подала позов до Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області: просила суд стягнути з нього на її користь 228 858 гривень недоотриманої за життя пенсії чоловіка у порядку спадкування. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

За її словами, таку суму чоловікові нарахували за рішеннями судів відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

За життя він ці гроші не отримав. Після його смерті відкрилася спадщина на недоотриману пенсію і вона – дружина – єдиний спадкоємець. Проте на звернення щодо виплати ГУ Пенсійного фонду в області повідомило, що заборгованість буде виплачена за умови відповідного фінансування та зміни стягувача за судовим рішенням на його спадкоємця.

Хмельницький міськрайонний суд, який розглядав справу за позовом жінки, задовольнив її вимоги – стягнув з ГУ Пенсійного фонду в Хмельницькій області на її користь недоотриману пенсію у порядку спадкування після смерті чоловіка в сумі 228 858 гривень. Виходив з того, що суми пенсії, які перейшли у спадщину, передаються спадкоємцям у повному обсязі, без будь-яких часових обмежень.

Пенсійний фонд не погодився з таким рішенням. В апеляційній скарзі просив його скасувати та відмовити у позові. Указав, що для отримання коштів, нарахованих на виконання судових рішень, слід звернутися до суду із заявою про заміну стягувача належним правонаступником, до того ж уважає, у справі немає доказів того, що дружина – єдина спадкоємиця пенсіонера.

На думку апеляційного суду, позаяк за життя пенсіонерові не було виплачено нараховану пенсію в сумі 228 858 грн, а Пенсійний фонд після спливу 6 місяців після відкриття спадщини відмовився виплатити успадковані кошти його єдиній спадкоємиці за законом – дружині, яка прийняла спадщину, то за встановлених обставин суд першої інстанції ухвалив законне рішення про стягнення заборгованості.

Колегія суддів ХАС, зокрема, зазначила: у матеріалах справи немає даних, що за життя пенсіонера було відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішень судів, натомість розрахунки свідчать, що Фонд сам здійснив перерахунок недотриманої за життя спадкодавцем пенсії, однак не виплатив її у зв`язку з відсутнім фінансуванням.

До того ж за правовим висновком Верховного Суду процесуальне питання про заміну сторони у виконавчому провадженні в такій категорії спорів, у випадку відмови органу пенсійного фонду у позасудовому порядку (добровільно) здійснити виплату суми недоплаченої пенсії, не може бути вирішено з використанням інституту процесуального правонаступництва або заміни сторони виконавчого провадження, зауважила колегія суддів.

Апеляційний суд відхилив й інші доводи апеляційної скарги Пенсійного фонду та залишив рішення місцевого суду без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/4444/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всього 62 суди мають бомбосховища та укриття, але їх потрібно ще облаштувати – ДСА

Державна судова адміністрація та Вища рада правосуддя пропонують судам звернути увагу на безпеку здійснення правосуддя.

У Земельному кодексі встановили особливості адміністративного провадження у сфері земельних відносин

Верховна Рада визначила, за яких умов можуть бути визнані недійсними та протиправними рішення чиновників, на підставі яких виникають речові права на земельні ділянки, надається дозвіл на розроблення документації із землеустрою, вносяться відомості до Державного земельного кадастру.

Конкурс в апеляційні суди: затверджено тип практичного завдання та оприлюднено список справ, які були використані для створення модельних справ

При розроблені модельних судових рішень для кваліфікаційного іспиту використовувалися 196 судових справ.

Верховна Рада внесла зміни до Земельного кодексу України

Земельний кодекс зазнав змін - Верховна Рада ухвалила закон.

Законопроект про перевірку місця проживання під час перереєстрації авто відправили на повторне перше читання

Верховна Рада направила законопроект, за яким при перереєстрації авто та видачі водійських прав будуть перевіряти дані про місце проживання, на повторне перше читання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва