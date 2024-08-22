В Ровенской области мужчина познакомился с 15-летней девушкой через Интернет и изнасиловал ее на первом свидании

35-летнему мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

В Ровенской области до 12 лет тюрьмы грозит 35-летнему мужчине за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что 15-летняя девушка познакомилась в интернете с парнем. Во время первой встречи новый знакомый, который оказался 35-летним мужчиной, вывез девушку на авто в безлюдное место и изнасиловал.

К правоохранителям обратилась мать девочки. Обидчика оперативно задержали, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. Кроме того, во время обысков у него обнаружили 25 видео «взрослого кино» с участием детей.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, своей вины мужчина не признает.

Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

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