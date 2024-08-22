ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Семенівського районного суду Чернігівської області

Вища рада правосуддя вирішила тимчасово, строком на три місяці, відсторонити суддю Семенівського районного суду Чернігівської області Олександра Гнипа від здійснення правосуддя.

У четвер, 22 серпня, Вища рада правосуддя вирішила тимчасово, строком на три місяці, відсторонити суддю Семенівського районного суду Чернігівської області Олександра Гнипа від здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації за програмою «Суддівська етика та доброчесність» і подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді. Про це йдеться на сайті ВРП.

Національній школі суддів України доручено забезпечити проходження суддею Семенівського районного суду Чернігівської області Олександром Гнипом курсу підвищення кваліфікації з метою подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.

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