ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Семеновского районного суда Черниговской области

Высший совет правосудия решил временно сроком на три месяца отстранить судью Семеновского районного суда Черниговской области Александра Гнипа от осуществления правосудия.

В четверг, 22 августа, Высший совет правосудия решил временно, сроком на три месяца, отстранить судью Семеновского районного суда Черниговской области Александра Гнипа от осуществления правосудия – с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и обязательным направлением судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации по программе «Судебная этика и добропорядочность» и последующей квалификационной оценке для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде. Об этом говорится на сайте ВСП.

Национальной школе судей Украины поручено обеспечить прохождение судьей Семеновского районного суда Черниговской области Александром Гнипом курса повышения квалификации с целью дальнейшего квалификационного оценивания для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде.

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