Вышла бесплатная веб-версия нейросети Midjourney: что нужно знать

Разработчики популярной нейросети Midjourney запустили браузерную версию, которая доступна всем желающим и даже бесплатно, хоть с ограничениями.
После регистрации пользователям предоставляется бесплатный доступ к 25 запросам на создание изображений.
Затем изображение можно отредактировать и сохранить на устройство. Далее придется оформлять платную подписку или создавать новый аккаунт.
Ранее функции по генерации и редактированию изображений Midjourney были доступны только на сервере Discord в виде команд чат-бота. С запуском сайта нейросеть получила более удобный и понятный пользовательский интерфейс.
Как создавать картинки в браузере через Midjourney:
- Зайдите на сайт Midjourney и авторизуйтесь;
- Щелкните "Create" в левом верхнем углу;
- Введите текстовый запрос в строке сверху, желательно на английском языке, и нажмите Enter;
- Дождитесь генерации. Там же можно редактировать уже созданные нейросетью изображения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.