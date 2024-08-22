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Вышла бесплатная веб-версия нейросети Midjourney: что нужно знать

17:43, 22 августа 2024
Пользователям доступна бесплатная генерация 25 картинок.
Вышла бесплатная веб-версия нейросети Midjourney: что нужно знать
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Разработчики популярной нейросети Midjourney запустили браузерную версию, которая доступна всем желающим и даже бесплатно, хоть с ограничениями.

После регистрации пользователям предоставляется бесплатный доступ к 25 запросам на создание изображений.

Затем изображение можно отредактировать и сохранить на устройство. Далее придется оформлять платную подписку или создавать новый аккаунт.

Ранее функции по генерации и редактированию изображений Midjourney были доступны только на сервере Discord в виде команд чат-бота. С запуском сайта нейросеть получила более удобный и понятный пользовательский интерфейс.

Как создавать картинки в браузере через Midjourney:

- Зайдите на сайт Midjourney и авторизуйтесь;

- Щелкните "Create" в левом верхнем углу;

- Введите текстовый запрос в строке сверху, желательно на английском языке, и нажмите Enter;

- Дождитесь генерации. Там же можно редактировать уже созданные нейросетью изображения.

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