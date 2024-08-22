Какие налогоплательщики должны хранить свои документы в течение 5 лет: напоминание ГНС

1825 дней установлено для первичных документов, регистров бухучета, финотчетности, других документов плательщиков налога на прибыль и юрлиц-«единщиков».

Государственная налоговая служба напомнила, какие налогоплательщики должны хранить свои документы в течение 5 лет.

Так, согласно абз. 1 п. 44.1 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности , других документов, информации, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

28 апреля 2023 вступил в силу Закон Украины от 20 марта 2023 года № 2970-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах», которым, в частности, в п. 44.3 НКУ предусмотрены новые требования по 1825-дневному минимальному сроку хранения документов.

Согласно п. 44.3 НКУ налогоплательщики обязаны обеспечить хранение документов и информации, определенных п. 44.1 НКУ, а также документов, связанных с выполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в течение определенных законодательством сроков, но не меньше:

2555 дней – для документов и информации, необходимых для осуществления налогового контроля, согласно ст. 39 и 392, п. 141.4 НКУ (пп. 44.3.1 НКУ);

1825 дней – для первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством, составляемым лицами, определенными п. 133.1, пп. 133.2.2 и п. 133.4 НКУ, а также юридическими лицами, избравшими упрощенную систему налогообложения, за исключением документов, к которым применяется более длительный срок хранения согласно пп. 44.3.1 НКУ (пп. 44.3.2 НКУ);

1095 дней – для других документов, на которые не распространяются требования подпунктов 44.3.1 и 44.3.2 НКУ (пп. 44.3.3 НКУ);

1095 дней – для документов, связанных с выполнением требований другого законодательства, контроль соблюдения которого возложен на контролирующие органы, включая разрешительные документы (абзац первый пп. 44.3.4 НКУ).

Сроки хранения документов и информации, определенные п. 44.3 НКУ, рассчитываются со дня представления налоговой отчетности или другой отчетности, предусмотренной НКУ, для составления которой используются указанные документы и/или информация, а в случае ее непредставления – из предусмотренного НКУ предельного срока представления такой отчетности , а для документов, связанных с выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, – со дня осуществления соответствующей хозяйственной операции (для соответствующих разрешительных документов – со дня истечения срока их действия) (абзац второй пп. 44.3). 4 НКУ).

В случае ликвидации налогоплательщика документы, определенные п. 44.1 НКУ, за период деятельности налогоплательщика не менее 1825 дней (2555 дней – для документов и информации, необходимых для осуществления налогового контроля, согласно ст. 39 и 392, п. 141.4 НКУ ), предшествовавшие дате ликвидации налогоплательщика, в установленном законодательством порядке передаются в архив (абзац третий пп. 44.3.4 НКУ).

Предусмотренные п. 44.3 НКУ сроки хранения документов и информации продлеваются на период остановки отсчета срока давности в случаях, предусмотренных п. 102.3 ст. 102 НКУ (абзац четвертый пп. 44.3.4 НКУ).

Пунктом 4 разд. II Закона № 2970 установлено, что новые требования по 1825-дневному минимальному сроку хранения документов, предусмотренные п. 44.3 ст. 44 НКУ, применяются к документам, разработанным:

ко дню вступления в силу Закона № 2970, срок хранения которых не истек на день вступления в силу Закона № 2970;

начиная со дня вступления в силу Закона № 2970;

лицом, в отношении которого на день вступления в силу Закона № 2970 начата, но не завершена процедура прекращения (ликвидации);

лицом, в отношении которого принято решение о ликвидации после вступления в силу Закона № 2970.

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