В скоростных поездах и на экранах двух вокзалов запустили оповещение на жестовом языке

Кроме того, работники инфозон на вокзалах уже пользуются планшетами со специализированным приложением.

\Для обеспечения доступа к информации для людей с нарушениями слуха в скоростных поездах и на экранах киевского и львовского вокзалов запустили оповещение на жестовом языке. Из сообщений можно узнать о начале воздушной тревоги, расположении уборных, детских зон, вспомогательных сервисах на вокзалах и в поездах и другой важной информации.

Как сообщают в Укрзализныце, эти изменения являются частью глобальной стратегии безбарьерности УЗ, направленной на создание безопасной и доступной среды для каждого пассажира.

Кроме того, работники инфозон на вокзалах Киева, Львова, Винницы, Днепра, Одессы, Харькова, Ужгорода, Запорожья, Ивано-Франковска и Черновцов уже пользуются планшетами со специализированным приложением. Он обеспечивает круглосуточный доступ к переводчикам жестового языка, что гарантирует свободную коммуникацию для пассажиров с нарушениями слуха.

Применение позволяет работникам железной дороги вызвать переводчика жестового языка, как только возникает такая потребность. Общение происходит через видеосвязь: сотрудник говорит, а переводчик сразу же транслирует это на жестовом языке; когда говорит пассажир с нарушением слуха, переводчик озвучивает голосом.

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