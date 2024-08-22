Практика судов
  1. В Украине

В скоростных поездах и на экранах двух вокзалов запустили оповещение на жестовом языке

15:19, 22 августа 2024
Кроме того, работники инфозон на вокзалах уже пользуются планшетами со специализированным приложением.
В скоростных поездах и на экранах двух вокзалов запустили оповещение на жестовом языке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

\Для обеспечения доступа к информации для людей с нарушениями слуха в скоростных поездах и на экранах киевского и львовского вокзалов запустили оповещение на жестовом языке. Из сообщений можно узнать о начале воздушной тревоги, расположении уборных, детских зон, вспомогательных сервисах на вокзалах и в поездах и другой важной информации.

Как сообщают в Укрзализныце, эти изменения являются частью глобальной стратегии безбарьерности УЗ, направленной на создание безопасной и доступной среды для каждого пассажира.

Кроме того, работники инфозон на вокзалах Киева, Львова, Винницы, Днепра, Одессы, Харькова, Ужгорода, Запорожья, Ивано-Франковска и Черновцов уже пользуются планшетами со специализированным приложением. Он обеспечивает круглосуточный доступ к переводчикам жестового языка, что гарантирует свободную коммуникацию для пассажиров с нарушениями слуха.

Применение позволяет работникам железной дороги вызвать переводчика жестового языка, как только возникает такая потребность. Общение происходит через видеосвязь: сотрудник говорит, а переводчик сразу же транслирует это на жестовом языке; когда говорит пассажир с нарушением слуха, переводчик озвучивает голосом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Всего 62 суда имеют бомбоубежища и укрытия, но их нужно еще обустроить – ГСА

Государственная судебная администрация и Высший совет правосудия предлагают судам обратить внимание на безопасность правосудия.

В Земельном кодексе установили особенности административного производства в сфере земельных отношений

Верховная Рада определила, при каких условиях могут быть признаны недействительными и противоправными решения чиновников, на основании которых возникают вещные права на земельные участки, разрешается разработка документации по землеустройству, вносятся сведения в Государственный земельный кадастр.

Конкурс в апелляционные суды: утвержден тип практического задания и обнародован список дел, использованных для создания модельных заданий

При разработке модельных судебных решений для квалификационного экзамена использовались 196 судебных дел.

Верховная Рада внесла изменения в Земельный кодекс Украины

Земельный кодекс претерпел изменения - Верховная Рада приняла закон.

Законопроект о проверке места жительства при перерегистрации авто отправили на повторное первое чтение

Верховная Рада направила законопроект, согласно которому при перерегистрации авто и выдаче водительских прав будут проверять данные о месте жительства, на повторное первое чтение.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва