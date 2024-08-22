У швидкісних поїздах та на екранах двох вокзалів запустили оповіщення жестовою мовою

Окрім того, працівники інфозон на вокзалах вже користуються планшетами зі спеціалізованим застосунком.

Для забезпечення доступу до інформації для людей з порушеннями слуху у швидкісних поїздах та на екранах київського і львівського вокзалів запустили оповіщення жестовою мовою. З повідомлень можна дізнатись про початок повітряної тривоги, розташування вбиралень, дитячих зон, допоміжні сервіси на вокзалах і в поїздах та іншу важливу інформацію.

Як повідомляють в Укрзалізниці, ці зміни є частиною глобальної стратегії безбарʼєрності УЗ, яка спрямована на створення безпечного та доступного середовища для кожного пасажира.

Окрім того, працівники інфозон на вокзалах Києва, Львова, Вінниці, Дніпра, Одеси, Харкова, Ужгорода, Запоріжжя, Івано-Франківська та Чернівців вже користуються планшетами зі спеціалізованим застосунком. Він забезпечує цілодобовий доступ до перекладачів жестової мови, що гарантує вільну комунікацію для пасажирів з порушеннями слуху.

Застосунок дозволяє працівникам залізниці викликати перекладача жестової мови, щойно виникає така потреба. Спілкування відбувається через відеозв'язок: співробітник говорить, а перекладач одразу транслює це жестовою мовою; коли говорить пасажир з порушенням слуху, перекладач озвучує голосом.

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