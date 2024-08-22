Практика судів
  1. В Україні

У швидкісних поїздах та на екранах двох вокзалів запустили оповіщення жестовою мовою

15:19, 22 серпня 2024
Окрім того, працівники інфозон на вокзалах вже користуються планшетами зі спеціалізованим застосунком.
У швидкісних поїздах та на екранах двох вокзалів запустили оповіщення жестовою мовою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для забезпечення доступу до інформації для людей з порушеннями слуху у швидкісних поїздах та на екранах київського і львівського вокзалів запустили оповіщення жестовою мовою. З повідомлень можна дізнатись про початок повітряної тривоги, розташування вбиралень, дитячих зон, допоміжні сервіси на вокзалах і в поїздах та іншу важливу інформацію.

Як повідомляють в Укрзалізниці, ці зміни є частиною глобальної стратегії безбарʼєрності УЗ, яка спрямована на створення безпечного та доступного середовища для кожного пасажира.

Окрім того, працівники інфозон на вокзалах Києва, Львова, Вінниці, Дніпра, Одеси, Харкова, Ужгорода, Запоріжжя, Івано-Франківська та Чернівців вже користуються планшетами зі спеціалізованим застосунком. Він забезпечує цілодобовий доступ до перекладачів жестової мови, що гарантує вільну комунікацію для пасажирів з порушеннями слуху.

Застосунок дозволяє працівникам залізниці викликати перекладача жестової мови, щойно виникає така потреба. Спілкування відбувається через відеозв'язок: співробітник говорить, а перекладач одразу транслює це жестовою мовою; коли говорить пасажир з порушенням слуху, перекладач озвучує голосом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Земельному кодексі встановили особливості адміністративного провадження у сфері земельних відносин

Верховна Рада визначила, за яких умов можуть бути визнані недійсними та протиправними рішення чиновників, на підставі яких виникають речові права на земельні ділянки, надається дозвіл на розроблення документації із землеустрою, вносяться відомості до Державного земельного кадастру.

Конкурс в апеляційні суди: затверджено тип практичного завдання та оприлюднено список справ, які були використані для створення модельних справ

При розроблені модельних судових рішень для кваліфікаційного іспиту використовувалися 196 судових справ.

Верховна Рада внесла зміни до Земельного кодексу України

Земельний кодекс зазнав змін - Верховна Рада ухвалила закон.

Законопроект про перевірку місця проживання під час перереєстрації авто відправили на повторне перше читання

Верховна Рада направила законопроект, за яким при перереєстрації авто та видачі водійських прав будуть перевіряти дані про місце проживання, на повторне перше читання.

Аркадій Корнацький: 33 роки незалежності в умовах повного паралічу верховенства права

Убивство принципів верховенства права шляхом протиправного застосування «принципу верховенства акту органу влади» - головний злочин епохи незалежності України, - Аркадій Корнацький.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва