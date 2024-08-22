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Уряд запроваджує систему «е-Консул», завдяки якій сервіси МЗС для українців за кордоном стануть доступнішими

12:46, 22 серпня 2024
Очікується, що українці зможуть скористатися оновленою системою вже цьогоріч.
Уряд запроваджує систему «е-Консул», завдяки якій сервіси МЗС для українців за кордоном стануть доступнішими
Фото: informator.ua
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Кабінет міністрів ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему «е-Консул». Вона має на меті забезпечити нову якість і доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном.

«Модернізована система «е-Консул» зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном. Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично», - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністерство уже створило цифрову платформу, на якій у закритому режимі тестують оновлену електронну чергу, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок.

МЗС також продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз, що дасть змогу скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%.

«Нова система поступово позбавить громадян необхідності надавати вже наявні у держави дані чи документи, уможливить запровадження перших дистанційних послуг, задля отримання яких взагалі не буде потреби у відвіданні консула. Очікується, що українці зможуть скористатися оновленою системою вже цьогоріч», - йдеться в повідомленні.

Після запуску модернізованої системи «е-Консул» МЗС планує нарощувати темпи цифровізації консульської сфери й протягом наступного, 2025 року.

«За кордоном нині перебуває близько 7,5 мільйонів громадян України, більша частина з яких виїхали вимушено через російське вторгнення. Цій категорії заявників особливо потрібна консульська допомога через втрачені документи, невирішені майнові питання, влаштування дітей тощо. І хоча МЗС залучило максимум з наявних ресурсів, вчинивши за 2022-2023 роки понад 2 млн консульських дій силами фактично 300 консулів, попит на отримання консульських послуг залишається вкрай високим та об’єктивно перевищує можливості консульських служб більшості країн світу», - зазначили у дипломатичному відомстві.

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