Кабмин внедряет систему «е-Консул», благодаря которой сервисы МИД для украинцев за рубежом станут доступнее

Ожидается, что украинцы смогут воспользоваться обновленной системой уже в этом

Фото: informator.ua

Кабинет министров принял постановление об информационно-коммуникационной системе «е-Консул». Она стремится обеспечить новое качество и доступность сервисов МИД для граждан Украины за рубежом.

«Модернизированная система «е-Консул» сделает сервисы МИДа более доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за рубежом. Некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн и не придется даже идти в консульский отдел. Другие можно будет осуществить гораздо быстрее и проще, потому что документы будут подтягиваться из государственных реестров автоматически», – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министерство уже создало цифровую платформу, на которой в закрытом режиме тестируется обновленная электронная очередь, электронные кабинеты заявителя и консула, автоматизированные пилотные услуги в сфере нотариата, оформление справок.

МИД также продолжает работать над подключением системы к государственным реестрам и информационным базам, что позволит сократить операционное время предоставления гражданам сервисов МИД на 30-80%.

«Новая система постепенно лишит граждан необходимости предоставлять уже имеющиеся у государства данные или документы, позволит введение первых дистанционных услуг, для получения которых вообще не потребуется посещение консула. Ожидается, что украинцы смогут воспользоваться обновленной системой уже в этом», - говорится в сообщении.

После запуска модернизированной системы «е-Консул» МИД планирует наращивать темпы цифровизации консульской сферы и в течение следующего, 2025 года.

«За рубежом ныне находится около 7,5 миллионов граждан Украины, большая часть из которых вынуждены были вынуждены из-за российского вторжения. Этой категории заявителей особенно нужна консульская помощь через утраченные документы, нерешенные имущественные вопросы, устройство детей и т.д. И хотя МИД привлек максимум из имеющихся ресурсов, совершив за 2022-2023 годы более 2 млн консульских действий силами фактически 300 консулов, спрос на получение консульских услуг остается крайне высоким и объективно превышает возможности консульских служб большинства стран мира», - отметили в дипломатическом. ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.