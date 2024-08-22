Tesla во второй раз отзывает тысячи авто из-за проблем с обшивкой

Компания отзывает более 9000 своих внедорожников Model X.

Компания Tesla объявила об отзыве примерно 9,1 тысячи спортивных автомобилей Model X в США из-за обшивки на крыше, которая может отклеиться.. Это уже второй отзыв из-за этой же проблемы, сообщает Reuters.

Отзыв коснется внедорожников Model X 2016 года выпуска. Компания проверит плотность примыкания обшивки крыши и при необходимости прикрепит ее заново бесплатно для владельцев автомобилей.

Tesla во второй раз отзывает автомобили из-за той же проблемы, которая касается машин, произведенных в начале 2016 года. Первый отзыв был в 2020 году, но тогдашнее решение оказалось неполным.

Компания зарегистрировала около 170 жалоб, однако инцидентов с авариями зафиксировано не было.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.