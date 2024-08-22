Tesla вдруге відкликає тисячі авто через проблеми з обшивкою

Компанія відкликає понад 9000 своїх позашляховиків Model X.

Компанія Tesla оголосила про відкликання приблизно 9,1 тисячі спортивних автомобілів Model X у США через обшивку на даху, яка може відклеїтися. Це вже друге відкликання через цю ж проблему, повідомляє Reuters.

Відкликання торкнеться позашляховиків Model X 2016 року випуску. Компанія перевірить щільність прилягання обшивки даху і за необхідності прикріпить її заново безплатно для власників автомобілів.

Tesla вдруге відкликає автомобілі через ту саму проблему, яка стосується машин, вироблених на початку 2016 року. Перше відкликання було у 2020 році, але тодішнє рішення виявилося неповним.

Компанія зареєструвала близько 170 скарг, проте інцидентів з аваріями зафіксовано не було.

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