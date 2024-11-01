У США стурбовані розвитком космічної зброї Китаю та рф

Китай та росія нарощують космічні бойові можливості.

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США вважають розвиток військових космічних можливостей Китаю та росії серйозною загрозою. Про це заявив командувач Космічних сил США генерал Б. Чанс Зальцман в інтерв’ю для Politico.

Зальцман зазначив, що стрімкий прогрес Китаю в галузі космічних бойових систем викликає більше занепокоєння у Вашингтона, ніж потенційна поява російської ядерної зброї в космосі. «Темпи, з якими вони (Китай. – Ред.) вводять у дію протикосмічні засоби, вражають уяву», — сказав генерал, маючи на увазі системи, спрямовані на ураження супутників і космічних об'єктів.

За його словами, хоча увага часто звертається на космічні ядерні розробки росії, Китай представляє серйозніший виклик. «Обсяг загроз, різноманітність загроз, які представляє (Китай), – це особливий виклик...але росія – дуже здібна космічна держава, і вона також вкладає значні кошти в протикосмічну зброю», — додав Зальцман.

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