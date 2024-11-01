В США обеспокоены развитием космического оружия Китая и рф

Китай и россия наращивают космические боевые возможности.

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США считают развитие военных космических возможностей Китая и россии серьезной угрозой. Об этом заявил командующий Космических сил США генерал Б. Чанс Зальцман в интервью для Politico.

Зальцман отметил, что стремительный прогресс Китая в области космических боевых систем вызывает большее беспокойство у Вашингтона, чем потенциальное появление российского ядерного оружия в космосе. «Темпы, с которыми они (Китай. - Ред.) вводят в действие противокосмические средства, поражают воображение», - сказал генерал, имея в виду системы, направленные на поражение спутников и космических объектов.

По его словам, хотя внимание часто обращается на космические ядерные разработки россии, Китай представляет более серьезный вызов. «Объем угроз, разнообразие угроз, которые представляет (Китай), - это особый вызов...но россия - очень способная космическая держава, и она также вкладывает значительные средства в противокосмическое оружие», - добавил Зальцман.

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