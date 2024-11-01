Оформил 828 тыс грн «долга» на умерших, чтобы присвоить квартиру — в Киеве будут судить адвоката

Адвокат завладел квартирой в Соломенском районе столицы.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего адвоката по обвинению в завладении путем обмана квартирой в Соломенском районе столицы, принадлежащей к ведомому наследию, и использования поддельных документов.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, владельцами квартиры по улице Клиническая были мать и сын, не имевшие наследников. В 2016 человек умер, а через год умерла его мать. После смерти их квартира должна перейти к коммунальной собственности как вымершее наследие.

В ведомстве отметили, что обвиняемый в 2020 году, действуя вместе с соучастниками, с поддельным паспортом на имя другого человека пришел к нотариусу, где заключил соглашение с якобы владельцами квартиры, «одолжив» им на две недели 828 тысяч гривен, что на тот момент составило 30 тысяч долларов США.

«Долг заемщики вернуть не смогли, поэтому квартира перешла в его собственность», - заявили в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога в размере 302 880 гривен.

Адвокату грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В прокуратуре добавили, что этот же адвокат является обвиняемым по делу о мошенническом завладении квартирой по ул. Банковой, а также его судят по обвинению в надругательстве над телом умершего владельца квартиры по ул. Елены Телиги.

«Тело мужчины сначала скрывали, а потом хотели кремировать с использованием поддельных документов чтобы присвоить его квартиру», - заявили в ведомстве.

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