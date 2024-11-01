В прокуратуре объяснили, почему руководительнице николаевской МСЭК до сих пор не выдвинули подозрение в коррупции

Руководительницу МСЭК в Николаеве подозревают в коррупции, но официального подозрения еще нет.

Источник фото: СБУ

Руководительнице Николаевского регионального центра медико-социальной экспертизы, которая подозревается в организации коррупционных схем для уклонистов, до сих пор не объявили о подозрении. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной прокуратуры Денис Фальченко, информирует Укринформ.

Фальченко пояснил, что причина задержки в объявлении подозрения заключается в том, что продолжаются следственные действия.

«Чтобы выдвинуть подозрение, нужно иметь соответствующие основания, собрать доказательства, выяснить обоснованность и законность обвинений. Следствие по этому делу проводит СБУ, а процессуальный надзор осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны», - отметил Фальченко.

Он также порекомендовал депутату Светлане Федоровой, которая подняла этот вопрос на сессии, обратиться за разъяснениями в эти учреждения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», СБУ нашла у руководительницы Николаевской областной МСЭК 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий.

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