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Оформив 828 тис грн «боргу» на померлих, щоб привласнити квартиру — у Києві судитимуть адвоката

13:08, 1 листопада 2024
Адвокат заволодів квартирою у Солом’янському районі столиці.
Оформив 828 тис грн «боргу» на померлих, щоб привласнити квартиру — у Києві судитимуть адвоката
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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно 48-річного адвоката за обвинуваченням у заволодінні шляхом обману квартирою у Солом’янському районі столиці, що належить до відумерлої спадщини, та використання підроблених документів.

 Як повідомила Київська міська прокуратура, власниками квартири по вулиці Клінічна були матір та син, які не мали спадкоємців. У 2016 чоловік помер, а за рік померла його матір. Після смерті їх квартира мала б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.

У відомстві зазначили, що обвинувачений в 2020 році, діючи разом зі співучасниками, з підробленим паспортом на ім'я іншої людини прийшов до нотаріуса, де уклав угоду з ніби то власниками квартири, «позичивши» їм на два тижні 828 тисяч гривень, що на той момент становило 30 тисяч доларів США.

«Борг «позичальники» повернути не змогли, тож квартира перейшла в його власність», - заявили у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт відносно фігуранта скеровано до суду для розгляду по суті. Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 302 880 гривень.

 Адвокату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.  

У прокуратурі додали, що цей же адвокат є обвинуваченим у справі про шахрайське заволодіння квартирою по вул. Банковій, а також його судять за обвинуваченням у нарузі над тілом померлого власника квартири по вул. Олени Теліги.

«Тіло чоловіка спочатку приховували, а потім хотіли піддали кремації з використанням підроблених документів щоб привласнити його квартиру», - заявили у відомстві.

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