Очільник Англіканської церкви йде у відставку після звіту про насильство над дітьми

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі заявив про звільнення з посади.

Архиєпископ Кентерберійський Джастін Велбі, найвищий керівник Церкви Англії подав у відставку після розгляду справи про насильство над дітьми у християнських таборах.Про це повідомляє CNN.

"Отримавши милостивий дозвіл Його Величності Короля, я вирішив піти у відставку з поста Архиєпископа Кентерберійського. Залишаючи посаду, я роблю це в скорботі разом з усіма жертвами і тими, хто пережив зловживання", - сказав Велбі у своїй заяві

Зазначається, що його закликали піти у відставку після оприлюднення звіту, в якому йшлося, що архиєпископ не вжив достатніх заходів для покарання Джона Сміта — британського адвоката, який керував християнськими літніми таборами для дітей в графстві Дорсет. Там також працював Велбі до свого посвячення.

Сміта звинувачують у тому, що починаючи з 1970-х років він жорстоко поводився з дітьми, які потрапляли до таборів. Протягом 40 років від побиття та розбещування постраждали понад 100 хлопчиків і підлітків, стверджується у звіті.

У своїй заяві про відставку Велбі визнав, що має «взяти на себе особисту та інституційну відповідальність» за відсутність дій щодо цих «огидних зловживань». У церковній спільноті кажуть, що це перший випадок в історії, коли англіканський архиєпископ подав у відставку через скандал з насильством.

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