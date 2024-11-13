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Глава Англиканской церкви уходит в отставку после отчета о насилии над детьми

09:16, 13 ноября 2024
Архиепископ Кентерберийский Джастин Велби заявил об увольнении с должности.
Глава Англиканской церкви уходит в отставку после отчета о насилии над детьми
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Архиепископ Кентерберийский Джастин Велби, высший руководитель Церкви Англии подал в отставку после рассмотрения дела о насилии над детьми в христианских лагерях. Об этом сообщает CNN.

"Получив милостивое разрешение Его Величества Короля, я решил уйти в отставку с поста Архиепископа Кентерберийского. Покидая должность, я делаю это в скорби вместе со всеми жертвами и пережившими злоупотребления", - сказал Велби в своем заявлении.

Отмечается, что его призвали уйти в отставку после обнародования отчета, в котором говорилось, что архиепископ не принял достаточные меры для наказания Джона Смита — британского адвоката, руководившего христианскими летними лагерями для детей в графстве Дорсет. Там также работал Велби до своего посвящения.

Смита обвиняют в том, что, начиная с 1970-х годов, он жестоко обращался с детьми, которые попадали в лагеря. В течение 40 лет от избиения и развращения пострадали более 100 мальчиков и подростков, утверждается в отчете.

В своем заявлении об отставке Велби признал, что должен "взять на себя личную и институциональную ответственность" за отсутствие действий в отношении этих "отвратительных злоупотреблений".

В церковном сообществе говорят, что это первый случай в истории, когда англиканский архиепископ подал в отставку из-за скандала с насилием.

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