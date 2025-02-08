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Apple розробляє робот-помічник у вигляді настільної лампи

13:35, 8 лютого 2025
Apple анонсувала нового робота для будинку: ELEGNT, що може «відчувати».
Apple розробляє робот-помічник у вигляді настільної лампи
Фото: Vector
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Apple працює над новим продуктом у рамках лінійки розумних пристроїв для будинку – роботом, що нагадує настільну лампу і який уже викликає асоціації з маскотом анімаційної студії Pixar. Проєкт отримав кодову назву ELEGNT, а перші деталі про його можливості були розкриті співробітником компанії Джо Россіньолом, який поділився короткою презентацією на своєму каналі.

ELEGNT має два режими роботи: емоційний і функціональний. У "емоційному" режимі робот демонструє більшу активність, рухаючись та взаємодіючи з користувачем, відображаючи "почуття" і "емоції". У "функціональному" ж режимі робот виконує точні інструкції без зайвих рухів, що робить його більш практичним для виконання завдань.

Серед основних функцій – автоматичне підсвічування книг на столі, вказівка напрямку світла за допомогою пальця господаря, налаштування освітлення для ідеальної фотографії, а також проектування зображень на поверхнях. Окрім того, ELEGNT може стати компаньйоном для власника, нагадуючи про важливі справи, такі як вживання води, та навіть допомогти з розв'язанням проблем, шукаючи рішення в Інтернеті. Наприклад, в одному з роликів робот допоміг дівчині, яка не могла розібратися з 3D-принтером, проєктуючи на стіну відеоуроки.

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