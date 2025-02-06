На Київщині в Дніпрі виявили уламки ворожого БпЛА, фото

Підозрілий предмет у воді помітили перехожі.

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На Київщині у Дніпрі сапери виявили уламки ворожого БпЛА. Як вказують у ДСНС, підозрілий предмет у воді помітили перехожі й повідомили про знахідку Службу порятунку.

Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили акваторію та на відстані 60 м від берега виявили уламки ворожого безпілотного літального апарата.

Його залишки безпечно вилучили та передали для подальшого дослідження.

У ДСНС попереджають, що наближатися до місця падіння уламків збитих цілей і торкатися їх заборонено.

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