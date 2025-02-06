На Киевщине в Днепре обнаружили обломки вражеского БпЛА, фото

На Киевщине в Днепре саперы обнаружили обломки вражеского БпЛА. Как указывают в ГСЧС, подозрительный предмет в воде заметили прохожие и сообщили о находке Службу спасения.
Водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обследовали акваторию и в 60 м от берега обнаружили обломки вражеского беспилотного летательного аппарата.
Его остатки безопасно изъяли и передали для дальнейшего исследования.
В ГСЧС предупреждают, что приближаться к месту падения обломков сбитых целей и трогань их запрещено.
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