На Киевщине в Днепре обнаружили обломки вражеского БпЛА, фото

Подозрительный предмет в воде заметили прохожие.

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На Киевщине в Днепре саперы обнаружили обломки вражеского БпЛА. Как указывают в ГСЧС, подозрительный предмет в воде заметили прохожие и сообщили о находке Службу спасения.

Водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обследовали акваторию и в 60 м от берега обнаружили обломки вражеского беспилотного летательного аппарата.

Его остатки безопасно изъяли и передали для дальнейшего исследования.

В ГСЧС предупреждают, что приближаться к месту падения обломков сбитых целей и трогань их запрещено.

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