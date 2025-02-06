СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими 5 лютого – відео

У Службі безпеки України показали ексклюзивне відео повернення додому ще 150 українців.

Як писала «Судово-юридична газета», Україна повернула з російського полону 150 захисників. Деякі з них перебували у полоні понад два роки.

Президент Володимир Зеленський вказав, що це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

У Службі безпеки України показали ексклюзивне відео повернення додому ще 150 українців.

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