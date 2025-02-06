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Працівники комунальних служб зможуть отримати бронювання — рішення РНБО

08:34, 6 лютого 2025
Комунальні служби зможуть забронювати не більш ніж 75% загальної кількості військовозобов'язаних працівників.
Працівники комунальних служб зможуть отримати бронювання — рішення РНБО
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Кабінет Міністрів отримав доручення забезпечити бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, що надають послуги з тепло- та водопостачання, а також управління побутовими відходами. Про це йдеться в рішенні Ради національної безпеки та оборони України, яке Президент Володимир Зеленський увів у дію указом №69/2025.

Таким чином, комунальні служби матимуть можливість забронювати частину військовозобовʼязаних. Рішення передбачає, що це можна буде зробити в обсягах не більше ніж 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких служб.

Також рішення РНБО передбачає:

Удосконалення критеріїв визначення підприємств, установ та організацій як критично важливих для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань. Це стосується:

- підприємств, уповноважених Міністерством оборони здійснювати оборонні закупівлі;

- компаній, що уклали договори з військовими частинами або військовими навчальними закладами та виконують постачання товарів і послуг, перелік яких визначає Міноборони.

Особливі умови для енергетичних підприємств, виробничі потужності яких були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Для них не застосовуватиметься критерій відсутності заборгованості зі сплати податків і соціальних внесків.

Запровадження механізму бронювання під час мобілізації. Військовозобов’язані працівники підприємств, що забезпечують постачання тепла, води, гарячої води та управління побутовими відходами, можуть бути заброньовані в межах 75% від загальної кількості військовозобов’язаних співробітників.

Нагадаємо, Кабмін дозволив бронювати 100% медпрацівників державних і комунальних закладів.

Як раніше вказувала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни до постанови 76, яка регулює порядок бронювання, передбачивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) мають право на бронювання.

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Кабінет Міністрів України комунальне підприємство Володимир Зеленський мобілізація РНБО

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